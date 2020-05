André Gomes à conversa com dois adeptos do Everton: falou-se de Ronaldo, Messi e até Aimar

André Gomes promoveu uma iniciativa no Facebook em que juntou dois adeptos do Everton. Niahm Bridson e Lewis Ashby para uma conversa que foi emitida em direto na rede social. 'O que farias se fosses futebolista por um dia?' foi o ponto de partida para uma "conversa amigável entre sonhadores", a descrição escrita no tema principal. O direto teve mais de 14 mil visualizações.





O médio do Everton aproveitou para partilhar as referências que tem no futebol. ""Quando era miúdo, 12 ou 13 anos, queria ser como Ronaldo, o brasileiro. Depois comecei a olhar para os médios e fixei-me em Zidane, Xavi e Iniesta. Os jogadores que me fariam parar de treinar só para olhar para eles? Bem, joguei com Messi e Cristiano Ronaldo, mas diria Andrés Iniesta, Sergio Busquets e Pablo Aimar. Aprendi muito a treinar com eles, ensinaram-me muitas coisas. Foram pessoas maravilhosas para mim. Joguei com Aimar no Benfica, era o número 10. Ele era muito, muito bom. Tinha 19 anos quando comecei a jogar com ele e foi maravilhoso. Aliás, as pessoas dizem que Aimar era o ídolo de Messi", atirou o jogador do Everton.