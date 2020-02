André Martins prolonga contrato com o Legia Varsóvia até 2022

O médio português André Martins renovou contrato com o Legia Varsóvia até final da temporada de 2022, com a possibilidade de estender por mais tempo, anunciou esta segunda-feira o atual líder do campeonato polaco.

"Não podia estar mais feliz por saber que ficarei no Legia por, pelo menos, mais dois anos. Desde que cheguei a Varsóvia tem sido uma ótima jornada para mim. Sei que ainda não ganhei nada, mas tenho certeza de que estamos no caminho certo", referiu o antigo jogador do Sporting, em declarações reproduzidas pelo site oficial do emblema polaco.

A cumprir a segunda época na equipa da capital polaca, o médio, de 30 anos, é habitual titular e tem a companhia dos compatriotas Salvador Agra e Luís Rocha.