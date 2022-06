André Ricardo vai ser reforço do PAOK

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rafa Soares vai ser reforço do PAOK , mas o lateral não será o úncio português a rumar ao clube grego. Também André Ricardo, médio-ofensivo que terminou contrato com o Famalicão, vai reforçar o PAOK, sabeO jogador, de 21 anos, assina por quatro anos, com mais um de opção.