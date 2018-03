Mais imagens da confusão na Grécia e do presidente do PAOK armado

Continuar a ler

As horas seguintes ao encontro foram de poucas ou nenhumas informações. "Só faltava jogar os descontos. Estivemos à espera mas depois fomos percebendo que já não ia acontecer mais nada e desligámo-nos do jogo. Só nos foram avisar para comermos qualquer coisa para repormos as energias no corpo", disse, explicando depois a reação à suspensão do campeonato: "Treinámos esta manhã [2.ª feira] e informaram-nos de que não havia jogo no próximo fim-de-semana. Cancelaram o campeonato e prejudicaram as equipas todas quando o PAOK é que deve ser castigado. Acredito que tudo se vai resolver mas se não for a liga ou o governo grego, a FIFA tem de intervir. O clube em causa tem de ser punido. Ainda por cima estamos na liderança do campeonato e agora cancelam tudo..."



Por fim, questionado sobre o futuro, André Simões é claro: "Gosto muito de estar aqui e estou agradecido a todas as pessoas do AEK que me ajudaram a evoluir como jogador. Contudo, quando vivemos situações destas, acabamos por não pensar no futebol. Eu até percebo que os adeptos invadam os treinos porque querem bons resultados. Mas esta situação de uma pessoa armada em campo leva-nos a pensar em tudo. Acredito que tudo se resolverá para podermos dar uma alegria aos adeptos esta temporada." As horas seguintes ao encontro foram de poucas ou nenhumas informações. "Só faltava jogar os descontos. Estivemos à espera mas depois fomos percebendo que já não ia acontecer mais nada e desligámo-nos do jogo. Só nos foram avisar para comermos qualquer coisa para repormos as energias no corpo", disse, explicando depois a reação à suspensão do campeonato: "Treinámos esta manhã [2.ª feira] e informaram-nos de que não havia jogo no próximo fim-de-semana. Cancelaram o campeonato e prejudicaram as equipas todas quando o PAOK é que deve ser castigado. Acredito que tudo se vai resolver mas se não for a liga ou o governo grego, a FIFA tem de intervir. O clube em causa tem de ser punido. Ainda por cima estamos na liderança do campeonato e agora cancelam tudo..."Por fim, questionado sobre o futuro, André Simões é claro: "Gosto muito de estar aqui e estou agradecido a todas as pessoas do AEK que me ajudaram a evoluir como jogador. Contudo, quando vivemos situações destas, acabamos por não pensar no futebol. Eu até percebo que os adeptos invadam os treinos porque querem bons resultados. Mas esta situação de uma pessoa armada em campo leva-nos a pensar em tudo. Acredito que tudo se resolverá para podermos dar uma alegria aos adeptos esta temporada."

"Para já, foi uma surpresa ver o presidente em campo mas foi realmente um susto vê-lo armado. Não cabe na cabeça de ninguém isto! A partir do momento em que há um presidente armado em campo, tudo é possível. O árbitro sentiu-se ameaçado e nós abandonámos o relvado com ele. Ainda fui com o Vieirinha ao balneário do árbitro para tentarmos encontrar uma solução mas ele não abriu a porta do balneário. O Vieirinha estava muito revoltado. É normal. Estivemos duas horas no balneário à espera que nos dissessem alguma coisa. O presidente do PAOK cometeu um ato de terrorismo. E não houve qualquer proteção da polícia, foi quase uma situação do salve-se quem puder", explicou André Simões.