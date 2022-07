André Sousa rescinde com o Manisa, da Turquia

André Sousa é, à entrada para a temporada 2022/23, um jogador livre, depois de rescindir contrato com o Manisa, da Turquia. O médio, de 32 anos, está assim disponível para abraçar outro projeto.Depois de três anos fora, abre-se agora a possibilidade de um regresso a Portugal, país no qual soma passagens por vários clubes. Formado no Moitense, no Sporting e na Naval, André Sousa passou também pelo Odivelas, Pampilhosa, Beira-Mar, Sp. Covilhã e Belenenses SAD. No total, soma 105 jogos no principal escalão do futebol português, divididos por cinco épocas.Lá fora, por outro lado, representou o Sp. Gijón, o Gaziantep e, claro está, o Manisa. Na última época, realizou 23 jogos e fez dois golos e uma assistência.