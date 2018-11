André Teixeira: «Quem é que não gostaria de ter a atenção de Fernando Santos?»

Aos 25 anos, é no eixo da defesa do AEL Limassol que André Teixeira se estabilizou e constitui hoje uma pedra basilar do surpreendente líder da Liga Cipriota. Na segunda época em terras cipriotas, André afirma-se no futebol da ilha e sonha com a seleção A portuguesa."Quem é que não gostaria de ter a atenção de Fernando Santos? Tenho a noção que aqui no Chipre é mais difícil ter essa atenção. Seja a central ou noutra posição qualquer. Há outras ligas mais competitivas. Não é fácil", afirma o ex-Leixões com certa dose de realismo, mas sem descurar o sonho numa época em que, por mérito próprio, é totalista do emblema de Limassol."Se esta é a minha época de afirmação aqui? Sim, acredito que sim, as coisas têm corrido bem, tenho feito os jogos todos. Espero dar continuidade", deseja o defesa formado no FC Porto.Com 9 jogos oficiais realizados em 2018/19, André está quase a igualar os seus números da época passada, onde foi treinado pelo português Bruno Baltazar, que deu o lugar ao bósnio Dusan Kerkez. André Teixeira explica, com lucidez, como passou a jogar mais esta temporada e exalta as virtudes do técnico atual. "No ano passado não joguei mais por uma questão de opção técnica. Os outros dois centrais estavam a jogar bem e o treinador tomou a sua decisão. Estou a gostar muito do Dusan Kerkez. Tem todas as características de um líder. Foi jogador do AEL, foi campeão pelos sub-19 do clube e a nível tático é muito bom. É a primeira vez que está a treinar uma equipa sénior. Trabalha muito bem", conta e elogia.A caminhada trilhada pelo AEL Limassol, 1º classificado, com 22 pontos em 9 jogos, tem surpreendido toda a gente em Chipre. "O balanço do nosso campeonato é muito positivo, aqui no Chipre ninguém estava à espera que começássemos assim. O objetivo é tentar ir à Liga Europa. Temos estado muito bem desde a pré-época, onde até ganhámos todos os jogos. Sendo os líderes, nesta altura estão todos à espera do nosso erro", analisa o defensor. O último jogo deu em derrota, a primeira, frente ao rival Apollon. "Nós não entrámos bem no jogo. O Apollon está habituado a jogar com a mesma equipa nos últimos anos. Tem jogado sempre na Liga Europa. Nos primeiros minutos entraram muito bem e, aos 20 minutos, já ganhavam por 2-0. O resultado é um bocado enganador, mas ganharam bem", diz ainda André, que só pensa no próximo jogo, este domingo, na casa do Nea Salamis.Na opinião do português, de 25 anos, Liga e futebol cipriotas são sinónimos de qualidade, mas também de preponderância da dimensão física. "Do que eu vejo aqui, o campeonato é competitivo, as maiores equipas são muito fortes e disputam um futebol mais físico mas gostam de jogar e é possível ver qualidade de jogo. Nas restantes, há jogadores com qualidade e jogam um pouco mais defensivamente. Mas é um país onde gostam de futebol. Infelizmente, muita gente subestima o Chipre porque é difícil acompanhar pelas TV’s. É uma ilha", considera.Num país futebolístico para onde emigram "cada vez menos portugueses", André tem consigo no plantel elementos conhecidos do nosso futebol, tais como Leandro Silva, Vozinha ou Fidelis, mas o grupo dá-se todo bem, garante: "Costumo estar mais com os que falam português ou que são portugueses, mas temos também vários espanhóis. É assim: a maior parte do grupo fala inglês, por isso damos-nos todos bem."A fechar a conversa comficou a pergunta sobre o desejo de voltar a Portugal e que outros voos gostava que a sua carreira conhecesse. "Se aceitaria um clube grande de Portugal? Claro que sim, mas neste momento o objetivo e foco é aqui onde estou. Quanto a outros países, não tenho nenhuma preferência em específico, mas qualquer um gostaria de jogar numa das melhores ligas mundiais. Voltando atrás, a escolher um dos grandes em Portugal, a tendência seria pender para o FC Porto por ter passado lá muito tempo. Tenho sempre um carinho especial pelo clube, como é óbvio", concluiu.Antes de viver esta sua primeira experiência além-fronteiras, André Teixeira, depois de concluir a formação no FC Porto, passou por Belenenses, Leixões, Trofense e Mafra.