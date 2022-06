André Vieira: «Adaptei-me muito rápido a jogar no Vietname»

André Vieira teve a primeira experiência no estrangeiro como futebolista aos 29 anos e não podia estar mais contente. O médio algarvio revelou, a, um balanço positivo dos primeiros seis meses no Vietname."Adaptei-me muito rápido a jogar no Vietname até porque é um país muito acolhedor. Fui muito bem recebido e assim tornou-me mais fácil, se soubesse o que sei hoje já tinha saído para o estrangeiro há muito mais tempo", vincou o número 10 do Sai Gon que foi apresentado em janeiro último André Vieira explicou ao nosso jornal que o futebol daquele país é particularmente físico. "O futebol no Vietname é muito competitivo, 80 por cento das ações do jogo têm contacto físico, mas é um futebol interessante, com muita qualidade de jogo. Trata-se de um país apaixonado pelo futebol", disse.Já sobre objetivos coletivos e pessoais, o antigo jogador de Farense, Varzim ou Louletano quer o melhor possível a alcançar depois de apenas conseguir fazer quatro jogos antes do campeonato parar por quatro meses."Os objetivos do clube passam pela manutenção, mas tentaremos alcançar a melhor classificação possível. Quantos aos pessoais, quero fazer uma das minhas melhores épocas este ano, sinto-me muito bem fisicamente e com muita vontade de triunfar. Comecei muito bem e espero continuar!", reiterou Vieira.A competição no Vietname arranca no próximo dia 2 de julho.