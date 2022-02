André Vieira estreia-se na liga do Vietname com um golo e uma assistência

O português André Vieira estreou-se oficialmente este sábado na liga do Vietname. O médio, de 29 anos, foi titular na receção do seu clube, o Sai Gon, ante o Da Nang.Os forasteiros amealharam uma vantagem de dois golos em Ho Chi Minh, com um bis de Osaguona (21' e 46'). Contudo, a resposta da formação da casa surgiu no último quarto de hora da primeira jornada daquele campeonato.De penálti, André Vieira não perdoou e fez o 1-2 no marcador. Aos 87', e a passe do futebolista português, o argentino Sebastián Merlo fixou, de cabeça, o 2-2 final.