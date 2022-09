André Villas-Boas dirige treino de equipa juvenil de Nova Deli

O treinador português André Villas-Boas dirigiu um treino de uma equipa de futebol juvenil de Nova Deli, no âmbito de uma iniciativa do projeto "Sport for Good" da Fundação Laureus, do qual é embaixador.

O ex-treinador de clubes como FC Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Shanghai SIPG e Marselha partilhou os seus conhecimentos e técnicas futebolísticas com os jogadores da equipa Rurka Kalan, incluída no programa "Slum Soccer", apoiado pela Laureus, para promover o desenvolvimento das populações em risco de marginalização.

"Esta iniciativa é brilhante e única", comentou Villas-Boas, animado com a oportunidade de viajar para a Índia e poder conversar sobre futebol, além de conhecer os jovens que participam e que beneficiam de programas semelhantes.

A Laureus lembrou que os objetivos do seu projeto "Sport for Good" são promover a tolerância, fomentar o espírito comunitário e apoiar a igualdade de género por meio do desporto e da educação.