André Villas-Boas não considera hipótese de treinar Marrocos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Villas-Boas, apuroujunto de fonte próxima ao treinador, não considera a possibilidade, levantada pela imprensa marroquina há uma semana, de vir a treinar aquela seleção africana.O treinador português, de 44 anos, nunca escondeu o objetivo de orientar uma seleção e, consequentemente, estar envolvido num Campeonato do Mundo, como poderia acontecer caso assumisse o cargo ao qual foi apontado na equipa nacional de Marrocos.Além da posição de André Villas-Boas que o nosso jornal lhe dá conta, note-se também que a federação marroquina continua sem rescindir a ligação a Vahid Halilhodzic, apesar o clima de mau-estar que se vive em relação ao treinador, depois de ele ter afastado das suas escolhas algumas das estrelas do país, como o avançado do Chelsea, Hakim Ziyech.