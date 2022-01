André Villas-Boas quer estar no Mundial'2026 como selecionador antes de se retirar

André Villas-Boas tem o desejo de ser selecionador de uma das 48 seleções que farão parte do Campeonato do Mundo de 2026 que terá lugar no Canadá, México e Estados Unidos da América, segundo dá conta o jornal 'The Sun'.De acordo com o diário inglês, esse poderá mesmo ser o último trabalho do técnico português, de 44 anos, antes de dar por acabada a carreira de treinador. A última experiência de Villas-Boas ocorreu em França, aos comandos do Marselha de onde saiu em fevereiro de 2021.O portista assumido já revelou a ambição se tornar presidente do FC Porto onde teve um êxito tremendo como treinador. Numa só época na "cadeira de sonho", Villas-Boas conquistou um campeonato, uma Supertaça, uma Taça de Portugal e uma Liga Europa.Além do FC Porto, o treinador português conta passagens por Chelsea, Tottenham, Zenit, Académica e Shanghai SIPG.