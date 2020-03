Andrea Pirlo e a carreira como treinador: «O Barcelona está à minha espera...»

Andrea Pirlo foi interpelado por Fabio Cannavaro sobre o futuro como treinador e acabou por responder com humor a uma eventual oferta do... Barcelona.





«Não tenho tido muito convites… [risos]. Mas falando a sério, já tenho a minha equipa técnica toda composta, porque é muito provável que as primeiras ofertas cheguem do estrangeiro. Aliás, o Barcelona está à minha espera [risos]. Mas não quero desaproveitar nenhuma oportunidade», começou por explicar o antigo médio, que terminou a carreira em 2017 ao serviço do New York City, dos Estados Unidos.Hoje, aos 40 anos, o ex-jogador não tem dúvidas de que pretende continuar ligado ao mundo do futebol e mostra-se confiante numa carreira bem-sucedida. "Posso ser um bom treinador. Tenho a minha personalidade e uma ideia de jogo bem vincada. Inspirei-me no Conte [Inter]. Foi o melhor treinador que tive na carreira e quero ser como ele", referiu, elogioso.