Andrea Pirlo vai treinar turcos do Fatih Karagümrük por uma época

O italiano Andrea Pirlo foi este domingo anunciado como novo treinador do Fatih Karagümrük da primeira divisão turca, num compromisso válido por somente uma época.

"Pirlo assinou um contrato que o torna membro do Karagümrük por um ano a partir de 1 de julho", informou a equipa de Istambul na rede social Twitter, postando uma foto do campeão mundial de 2006 na frente do logótipo do clube.

Pirlo, de 43 anos, estreou-se como treinador na época 2020/21 pela Juventus, na altura com Cristiano Ronaldo na equipa, acabando a sua experiência de um ano com a conquista da Taça e da Supertaça de Itália: o seu destino ficou marcado pelos dececionantes campeonato e Liga dos Campeões.

O Fatih Karagümrük, que já tinha sido orientado por outro italiano, Francesco Farioli, acabou a última época no oitavo lugar. Pirlo será assim um dos rivais de Jorge Jesus, que vai assumir o Fenerbahçe por uma temporada.