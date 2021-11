Andreas Samaris poderá estar de regresso ao campeonato grego, segundo noticiou o portal 'Sportdog'. O médio internacional helénico, de 32 anos, rescindiu o contrato que o ligava ao Benfica em agosto e é neste momento um futebolista livre, estando a ser cobiçado pelo AEK.O emblema de Atenas onde atua o português André Simões quer incorporar a ex-águia até janeiro, dando-lhe tempo para que volte a estar num nível alto a nível competitivo. O treinador Argirios Giannikis não conta com o lesionado Kostas Galanopoulos e não está satisfeito com o rendimento do suíço Darko Jevtic.Samaris atuou pelo Benfica desde 2014 até agosto último, contratado ao Olympiacos por 10 milhões de euros no início da época 2014/15. Além do emblema do Pireu, o experiente médio jogou ainda na Grécia ao serviço de Panionios e Panaichaki.