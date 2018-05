Continuar a ler

Mikitani elogiou a "liderança" de Iniesta assim como a "capacidade de influência" do espanhol que, acrescentou, "são uma inspiração para o clube (Vissel Kobe), para a liga e para a sociedade japonesas".A chegada ao Japão do antigo "número 08" do Barça tinha sido antecipada pela imprensa espanhola há várias semanas gerando expectativa junto dos adeptos nipónicos.O futebolista viajou para Tóquio depois do jogo do passado domingo, a última partida com as cores do Barça e deve integrar a nova equipa depois do Mundial da Rússia.Mikitani, proprietário de uma das maiores fortunas do Japão foi um dos principais impulsionadores da transação, graças às boas relações com o FC Barcelona, clube que conta com o patrocínio da empresa Rakuten.Após a sessão em Tóquio, o jogador espanhol vai ser apresentado no estádio do Vissel Kobe, oeste do Japão, no sábado.Iniesta, 34 anos, deve integrar a seleção espanhola que vai participar no Mundial da Rússia.A equipa da cidade portuária japonesa e que conta também com o internacional alemão Lukas Podolski está em sexto lugar na classificação da Liga J, o campeonato japonês de futebol.Nos anos 1990 os jogadores espanhóis Txiki Beguiristain, Andonu Goikoetxea e Julio salinas também jogaram em clubes de futebol japoneses.