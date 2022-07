Andy Goram: lenda do Rangers morre aos 58 anos

O futebol escocês está de luto pelo desaparecimento precoce do mítico Andy Goram. O antigo guarda-redes do Rangers, 43 vezes internacional pela Escócia, morreu ontem, aos 58 anos, vítima de um cancro no esófago que lhe fora diagnosticado em maio passado. Goram rejeitou fazer quimioterapia, já que, segundo o próprio, lhe tiraria ainda mais qualidade de vida. Deram-lhe apenas seis meses, lutou, mas acabou por não resistir...

Nascido em Inglaterra (Bury) mas filho de um ex-futebolista escocês que ali jogava, 'The Goalie', como era carinhosamente apelidado, começou no futebol inglês, no Oldham. No entanto, foi já nos escoceses do Hibernian, emblema que o pai também representou, que se tornou num 'gigante das balizas' – apesar dos modestos 1,81 m –, ficando para a história uma das melhores defesas de sempre diante dos belgas do RFC Liège, na Taça UEFA, a remate de Nijskens. "Um desafio à lógica", escreveu-se na altura. E até um golo marcou!

Já com 28 anos, mudou-se para o Rangers, onde se tornou um herói de culto entre os adeptos numa década em brilhavam naquela equipa craques como Paul Gascoigne ou Brian Laudrup. Entre 1991 e 1998, fez 184 jogos e venceu cinco campeonatos seguidos, três Taças e duas Taças da Liga. Um ícone em Glasgow, foi eleito o jogador do ano na Escócia em 1992/93, época em que o Rangers só não chegou à final da Liga dos Campeões... por um ponto.

Pela seleção, esteve nos Mundiais de 1986 e 1990, bem como nos Europeus de 1992 e 1996. Além do futebol, jogou críquete ao mais alto nível, representando a Escócia de 1989 a 1991, feito que ninguém conseguiu repetir.



Campeão no United com Alex Ferguson



Após a passagem de sucesso pelo Rangers, Goram entrou na fase descendente da carreira, passando por Notts County, Sheffield United e Motherwell. No entanto, ainda disfrutaria de um último momento de glória, mesmo que sem a preponderância de outros tempos. Recrutado por empréstimo pelo compatriota Sir Alex Ferguson para o Manchester United em 2001, o guarda-redes, na altura já com 37 anos, achou que se tratava de uma partida – estava prestes a pendurar as botas e já administrava um 'pub' –, mas foi mesmo parar a Old Trafford para compensar os lesionados Barthez e van der Gouw. Entrou em campo duas vezes pelos red devils, o suficiente para juntar a Premier League ao currículo. Terminaria a carreira em 2004, no Elgin City.