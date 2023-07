Angel Gomes agradecido a Vasco Seabra: «Apaixonei-me pelo futebol outra vez»

Vasco Seabra orientou Boavista em 10 jogos na época 2020/21

Angel Gomes, jogador do Lille, recordou em entrevista ao 'The Athletic' os tempos complicados que viveu no Manchester United, a transferência para o Lille e o empréstimo ao Boavista na época 2020/21."Tive uma chamada Zoom com o treinador do Boavista, mas quando o conheci em pessoa... Foi o maior impulso que tive no futebol. Era o que precisava. Ele disse-me: 'Ouve, comigo não tens que te preocupar com X,Y ou Z. Vais jogar. Adoro-te como futebolista. Não me importa quão alto és e quanto pesas. Não me importa nada disso para como quero jogar, com o sistema e com a importância que terás para mim'. Não podia ter ouvido algo melhor naquela altura", contou Angel Gomes ao 'The Athletic'."Ainda mantenho contacto com o treinador porque lhe agradeço muito por aquela época. Naquela altura, apaixonei-me pelo futebol outra vez. Estava tão em baixo, era mais mental do que outra coisa", acrescentou Angel Gomes.