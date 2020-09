Ansu Fati torna-se no mais jovem de sempre a marcar pela Espanha: veja o golo

Ansu Fati continua a bater recordes. Depois de se tornar no segundo mais jovem de sempre a atuar pela seleção espanhola, este domingo avançado do Barcelona fez cair um registo que durava há 95 anos e é agora o mais novo da história a marcar um golo pela 'Roja', com 17 anos e 311 dias.

O feito aconteceu no duelo com a Ucrânia, a contar para a Liga das Nações, e logo com um grande golo. Aos 32 minutos, já depois de ter 'cravado' um penálti que originou o 1-0 dos espanhóis, Fati recebeu a bola à entrada da área, fletiu para a zona central e rematou em arco para o fundo das redes, apontando o 3-0 com que a Espanha foi a vencer para o intervalo.





O anterior recorde pertencia a Juan Errazquin e fora estabelecido a 1 de junho de 1925. Nesse dia, Errazquin, que nasceu na Argentina, fez três gols contra a Suíça e tinha 18 anos e 344 dias.

Veja o golo de Ansu Fati: