Antiga promessa argentina lembra nega ao Sporting: «Hoje não teria cometido esse erro»

Em 2005, Juan Manuel Torres era uma das maiores promessas do futebol argentino. Atuava no Racing e fazia parte da seleção de Sub-20 do seu país, que nesse ano conquistou o Mundial da categoria. A seu lado, numa equipa repleta de estrelas, figuravam nomes como Lionel Messi, Sergio Agüero ou Pablo Zabaleta. Todos eles saltaram para a Europa e tiveram sucesso. 'Chaco' Torres... nem por isso.





Ficou no seu país até 2011 - em 2007 mudou-se para o San Lorenzo -, saíndo para a Ucrânia, onde atuou durante três anos no Metalist. Disputou pouco mais de meia centena de jogos nos ucranianos e voltaria a casa sem grande sucesso.Agora retirado dos relvados, o antigo médio defensivo de 35 anos passou em revista a sua carreira e assumiu que um dos seus maiores erros foi ter recusado a possibilidade de reforçar o Sporting nessa fase. "Hoje não teria cometido o mesmo erro", assumiu o argentino, em declarações ao 'El Libertador'.