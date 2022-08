Antiga promessa do River Plate detida por tentar roubar casa com arma de fogo

O médio argentino Ezequiel Cirigliano, que nos seus tempos de formação chegou a ser apontado como uma das maiores promessas do River Plate, foi esta segunda-feira detido pelas autoridades da zona de Tres de Febrero, nos arredores de Buenos Aires, por tentativa de assalto a várias vivendas tendo na sua posse uma arma de fogo. Segundo relatos de testemunhas, Cirigliano terá mesmo disparado alguns tiros enquanto procurava aceder às casas em causa e foi isso que alertou os moradores e fê-los chamar as autoridades.Os polícias chegaram ao local e iniciaram o processo de busca, que acabou por ser facilitado quando o jogador de 30 anos disparou um novo tiro. No momento da detenção, os polícias encontraram uma pistola de calibre 9mm, com onze munições intactas no carregador, a qual foi naturalmente capturada. De acordo com fontes policias citadas pela imprensa argentina, o médio foi detido por "posse ilegal de arma de guerra e invasão de propriedade privada". No ato da detenção houve ainda um facto que chamou a atenção, já que no momento em que levou a cabo a tentativa de assalto Cirigliano estava vestido com umas calças do Boca Juniors, o arquirrival do seu clube de formação.Agora com 30 anos, Cirigliano é mais um daqueles casos tantas vezes vistos de jovens promessas que não dão certo. Em 2010, quando se estreou na equipa principal do River Plate, todos lhe apontavam o topo. Havia até quem dissesse que era o substituto de Javier Mascherano na seleção argentina (atuou nos escalões de formação até aos Sub-20) e num determinado momento equipas como Napoles, Manchester United e Manchester City estariam no seu encalce - e até se falou numa possível vinda para Portugal . O problema foram mesmo os passos seguintes.Em 2013/14 deu o salto para a Europa para representar o Hellas Verona, mas a aventura italiana não correu bem e dali seguiu para outras paragens. Primeiro para os Estados Unidos (FC Dallas), voltou à Argentina para representar Tigre e Atlético Tucumán, antes de rumar ao México, para representar Zacatepec e San Luis de Quillota. Em 2021 regressou ao seu país natal com as cores do Godoy Cruz. Este ano, em mais um passo para a queda a pique, assinou pelo Cynthialbalonga Calcio, da... 4.ª Divisão italiana. Agora... vai para a prisão.