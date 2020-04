Antigo agente de Neymar revela: «Florentino Pérez ainda sonha em contratá-lo»

Neymar saiu do Barcelona no verão de 2017 e rumou a França para jogar no Paris SG, mas bastou um ano para começarem os rumores de que o craque brasileiro poderia voltar a Camp Nou e, desde aí, em todas as janelas de transferências se assiste à mesma 'novela'.





Mas o regresso a Espanha poderá não passar pela Catalunha. Isto porque o antigo agente do jogador revelou que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, tentou contratar Neymar quando o craque ainda estava no Santos e que ainda não desistiu desse sonho. "Fui a Madrid várias vezes, porque Florentino tinha o sonho de levar o Neymar. Ainda no ano passado, em maio, estive com ele e disse-me que mantém o sonho de contratá-lo", assumiu Wagner Ribeiro em entrevista ao canal de Youtube de Jorge Nicola, comentador da ESPN Brasil.Wagner Ribeiro explicou que na época passada os merengues não avançaram com uma proposta porque "não tinha um preço determinado e o PSG podia pedir 500 milhões de euros, se quisesse", mas o antigo empresário do canarinho diz que agora tudo é diferente e garante que "Neymar agora custa 164 milhões de euros."O agente explicou que a boa relação com Florentino Pérez começou em 2005 quando o Real Madrid contratou Robinho e revelou que José Mourinho quis contratar Lucas Moura quanto treinava os merengues. "Quando vou a Madrid Florentino envia-me sempre um motorista e encontramo-nos na sua casa, porque se me veem no Bernabéu ou em Valdebebas a imprensa começa logo com rumores. Temos uma grande relação desde o negócio de Robinho e também falámos por Lucas Moura, porque Mourinho estava interessado nele, mas não se concretizou", contou Wagner Ribeiro.