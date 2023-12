Antigo aluno de Mourinho recorda: «Dizia 'têm de aprender, não estou aqui para perder tempo'»

Antes de rumar aos bancos de suplentes para embarcar na (bem-sucedida) aventura de ser treinador de futebol, José Mourinho foi professor de Educação Física na Escola Secundária Zeca Afonso, no Seixal, período que Arménio Anjos, um dos seus alunos na altura, ainda recorda como tendo sido muito divertido."José Mourinho foi o meu professor de Educação Física durante um ano antes de ir para o Sporting. Ele tinha 23 ou 24 anos na altura, eu tinha 14 ou 15. Não esperava que viesse a ser o que é agora", começou por dizer Arménio Anjos em entrevista ao 'The Sun'.E prosseguiu: "Era exatamente a mesma pessoa e essa é uma das coisas que adoro nele: nunca mudou. Sempre foi frontal. Diz sempre o que pensa sobre ti. Adoro-o. Nunca deixei de o adorar, até na escola. E não era o único. Havia muita gente como eu, que o adorava, e outros que o odiavam. Tal como agora. Mourinho estava sempre bem arranjado e conduzia um Renault 18, que na altura era um carro muito popular".Apesar de brilhar no futebol, Arménio Anjos garante que Mourinho também se destacava no ensino de outras modalidades. "Ensinou-me tudo, desde basquetebol a voleibol. Pensamos sempre que Educação Física é uma disciplina onde não precisamos de trabalhar arduamente, que é só correr e dar pontapés na bola. Com Mourinho não era assim. Ele dizia: 'Fui para a universidade assim como as vossas professoras de inglês e matemática. Têm de me respeitar da mesma forma. Têm de aprender comigo, não estou aqui para perder tempo'. Ficámos todos chocados. Entre as aulas, os professores normalmente iam todos para uma sala própria. Ele não. Ficava lá fora connosco a ver o que fazíamos, a falar connosco. Era muito motivador", rematou.Recorde-se que Mourinho rumou ao Sporting em 1993, onde foi treinador adjunto. Antes dessa experiência, já registava passagens por V. Setúbal, E. Amadora e Ovarense.