Antigo avançado condenado a um ano de prisão por não pagar pensão alimentar a Miss Croácia

Bosko Balaban, antigo avançado do Aston Villa, foi condenado a um ano de prisão - a partir de janeiro de 2024 - por não pagar a pensão alimentar à ex-mulher Iva Radic, Miss Croácia em 1995. O casal, que manteve uma relação há uma década, divorciou-se em 2017.Segundo a imprensa croata, o ex-jogador, agora com 45 anos, tem uma dívida de cerca de 80 mil euros para com Iva Radic, e não deverá escapar à pena mesmo que eventualmente proceda ao pagamento da mesma.Refira-se que Bosko Balaban foi, em tempos, considerado pela revista 'FourFourTwo' um dos 10 piores jogadores da história da Premier League, depois de ter passado mais de duas épocas no Aston Villa e de não ter apontado qualquer golo nos 11 jogos em que participou.