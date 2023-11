Antigo avançado ganês condenado a dar posto de combustível à ex-mulher após perder batalha em tribunal

A justiça ganesa condenou Asamoah Gyan, antiga estrela da seleção daquele país, a dar duas casas, dois carros e um posto de combustível à ex-mulher, além de um valor a rondar os 2 mil euros por mês.Segundo revela a 'BBC', em causa está o facto de Asamoah Gyan não ter reconhecido que os três filhos do ex-casal lhe pertenciam. Um teste de ADN, no entanto, provou que a versão do antigo jogador, agora com 37 anos, não era verdadeira, o que faz com que este tenha, a partir de agora, de proporcionar ajuda financeira.Recorde-se que Asamoah Gyan colocou um ponto final na carreira em junho deste ano, depois de somar 109 internacionalizações pelo seu país, durante as quais apontou 51 golos.