Antigo benfiquista Claudio Caniggia detido após acusação de abuso sexual

Claudio Caniggia foi detido pelas autoridades argentinas sob a acusação de "abuso sexual agravado" e pode enfrentar uma pena até 15 anos de prisão. O antigo avançado do Benfica na década de 90 é acusado de violar a ex-mulher, Mariana Nannis, em 2018, depois de esta se ter recusado a ter relações sexuais, tendo ainda agredido a então esposa e proferido ameaças de morte.Caniggia sempre negou ter cometido estes atos, apesar de os mesmos constarem no despacho de acusação. O ex-internacional argentino irá agora a julgamento e, na pior das hipóteses, poderá enfrentar uma pena de prisão de 15 anos, como foi referido em cima. Para já, está proibido de sair do seu país, de forma a evitar o risco de fuga.