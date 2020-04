Antigo campeão do Mundo inglês morre vítima de coronavírus

Norman Hunter, antigo campeão do Mundo pela Inglaterra, no Mundial de 1966, faleceu vítima de coronavírus. A notícia foi avançada pela imprensa inglesa que dá conta que o histórico jogador inglês não resistiu ao vírus e faleceu, aos 76 anos, na madrugada desta sexta-feira.





O histórico defesa do Leeds, clube que representou em mais de 500 jogos, ao título de campeão mundial, juntou ainda a conquista de dois campeonatos ingleses e duas Taças das Cidades com Feiras. Enquanto jogador, retirou-se no futebol ao serviço do Barnsley, em 1983, o mesmo emblema que mais tarde iria treinar durante quatro temporadas.