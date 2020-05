Antigo companheiro de equipa recorda: «Treinos de Balotelli eram uma desgraça»

O antigo avançado inglês, Rickie Lambert recordou a sua passagem pelo Liverpool em 2014,. Nesse verão Suárez tinha deixado o clube britânico para se juntar a Messi no Barcelona. Ao mesmo tempo que Rickie Lambert chegava à equipa orientada por Brendan Rodgers, também Mario Balotelli assinava pelos reds e ocuparia o lugar de primeira escolha para o treinador.





"Brendan Rodgers trouxe o Mario Balotelli e meteu-o à minha frente na hierarquia. Honestamente, não conseguia perceber. A forma como Balotelli treinava era uma desgraça. Fora de campo é um rapaz adorável e afetuoso, mas em campo… Simplesmente não percebia a escolha do treinador, como é que ele permitia que Balotelli tivesse aquela atitude e depois escolhê-lo antes de mim", recordou Lambert ao 'Bristol Post'."Isso afetou-me diretamente e teve um impacto negativo na equipa", lembrou ainda Rickie Lambert que no final dessa temporada rumou ao West Bromwich, enquanto Mario Balotelli foi emprestado ao AC Milan. Atualmente o avançado italiano representa o Brescia.Quanto a Brendan Rodgers, o atual treinador do Leicester deixou o Liverpool após a época 2015/2016 transferindo-se para o Celtic, onde esteve duas temporadas.