Antigo defesa do Swansea morre aos 49 anos após colapsar no relvado

Mark Davies, antigo defesa do Swansea, morreu este domingo aos 49 anos após colapsar em campo durante um jogo.Segundo o 'The Sun', Davies disputava, pelo Llanelli Town AFC, uma final da Taça para veteranos de mais de 45 anos contra o Penybont FC, em Cardiff, e acabou por cair no relvado. Apesar dos esforços para socorrer o antigo defesa, a morte foi declarada no local."O Swansea está profundamente triste por ficar a saber da morte de um dos nossos antigos jogadores, Mark Davies, de 49 anos. Toda a gente no clube envia as mais sinceras condolências aos amigos e família do Mark nesta altura difícil e triste", podia ler-se em comunicado do clube do Reino Unido.Um dos jogos marcantes de Mark Davies pelos gansos - nome dado ao Swansea - foi frente ao Monaco, na altura (1991/92) treinado por Arsene Wenger, onde esteve frente a frente com George Weah.