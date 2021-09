Antigo internacional brasileiro arrasa ex-Benfica: «É o pior jogador com quem Tite já trabalhou»

Gabriel Barbosa, avançado do Flamengo e que já atuou no Benfica, foi criticado pelo antigo internacional brasileiro Vampeta devido às suas mais recentes prestações pela seleção canarinha. O ex-jogador garante que Tite só convoca Gabigol "por causa da opinião pública", frisando que sabe, de fontes seguras, que o selecionador já criticou abertamente o atleta do emblema rubro-negro.





"Tenho a certeza absoluta porque sou do meio do futebol, sei dos bastidores. O Gabigol só é convocado por Tite por causa da opinião pública. Por ele, o Gabriel ficava bem longe da seleção. A informação é certeira: Tite disse que ele é o pior jogador com quem já trabalhou. Ele disse isso à minha fonte", revelou Vampeta, que atualmente é comentador na 'Rádio Jovem Pan'.Recorde-se que o avançado fez apenas cinco jogos pelas águias em 2017/2018, tendo apontado um golo numa partida da Taça de Portugal frente ao Olhanense.