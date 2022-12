Antigo internacional jovem pela Suíça morre aos 25 anos

View this post on Instagram A post shared by FC Stade Lausanne Ouchy (@fcslo)

O futebol suíço está de luto. Morreu este sábado, aos 25 anos, o defesa Elia Alessandrini, antigo internacional jovem pelo país, que atuava desde o início da presente temporada ao serviço do Stade Lausanne-Ouchy, da Challenge League (o segundo escalão do futebol do país). De acordo com a imprensa do país, Alessandrini faleceu durante o período de férias, não se sabendo por agora as causas da sua morte.Formado no Young Boys, o defesa central atuou sempre no país natal, representando ainda FC Thun, FC Chiasso, SC Kriens e, mais recentemente, o já referido Stade Lausanne-Ouchy. Atuou nas seleções jovens do seu país dos Sub-15 aos Sub-20, totalizando 19 internacionalizações.