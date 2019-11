Antigo internacional nigeriano condenado por 'match-fixing'

Dickson Etuhu, antigo internacional nigeriano, foi condenado esta quarta-feira por 'match-fixing' por um tribunal sueco. O Tribunal de Apelos de Estocolmo divulgou que o defesa, em conjunto com um antigo jogador, tentou influenciar o guarda-redes da AIK, Kyriakos Stamatopoulos, para 'facilitar' numa partida da 1ª liga sueca em 2017.





Etuhu, atualmente com 37 anos, representou vários clubes ingleses na carreira, com destaque para o Manchester City (2000-2002), e escapou a uma sentença de prisão, tendo sido condenado ao pagamento de uma multa e pena suspensa. Segundo o tribunal, "o conteúdo que foi submetido ao jogador foi tão claro que deveria ter sido considerado como uma oferta criminosa de suborno".Etuhu tem 20 internacionalizações pela seleção nigeriana, tendo participado na CAN (2008 e 2010), assim como no Mundial da África do Sul.