Antigo internacional pelo Zimbabué encontrado morto em casa

O mundo do futebol está de luto pela morte de George Chigova, ex-internacional pelo Zimbabué, aos 32 anos.O guarda-redes, que lutava contra um problema de saúde há largos meses depois de sofrer um ataque cardíaco em julho deste ano, foi encontrado sem vida nas últimas horas em casa, na África do Sul.Chigova era muito acarinhado na principal divisão da África do Sul onde, de resto, passou boa parte da carreira ao serviço de Polokwane City e SuperSport United.