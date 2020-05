Antigo jogador argentino sofre ferimentos graves durante um assalto e está em coma

O antigo futebolista argentino Tomás Trinche Carlovich, para muitos considerado o melhor jogador da história, está em coma induzido depois de ter sofrido uma pancada na cabeça durante um assalto.





Carlovich, de 74 anos, foi roubado por um grupo de jovens na rua, em Rosario, próximo da sua casa. Levaram-lhe a bicicleta.O filho contou que o antigo futebolista bateu com a cabeça e sofreu um derrame, que os médicos tentam desde ontem controlar. Está sedado, ligado a um ventilador e com prognóstico reservado.A cidade de Rosario ficou em choque com o sucedido a uma das figuras mais conhecidas do país.