Antigo jogador do Benfica espera nova oportunidade para voltar aos relvados: «Sinto falta de tudo»

Freddy Adu está sem clube desde 2021, após ter rescindido com os suecos do Osterlen, mas, aos 33 anos, ainda não pensa em terminar a carreira.O internacional norte-americano, que esteve ligado ao Benfica entre 2007 e 2011, pede uma nova oportunidade para regressar aos relvados. "Sei que tenho de ficar em forma e que já não jogo há muito tempo, por isso, tenho de fazer provas, o que exigirá que esteja super em forma", começou por referir, citado pelo portal 'Goal'."Estou numa altura em que estou preparado para fazê-lo e assim será neste verão. Espero que corra de acordo com o planeado, que algumas portas se abram e que possa ter a oportunidade de voltar a jogar", acrescentou o avançado, que fará 34 anos em junho próximo.Sem saber naturalmente o que o futuro lhe reserva, o jogador, que chegou a ser apelidado de 'Novo Pelé', diz estar preparado para aquilo que surgir e revela sentir saudades do futebol. "Não sei que oportunidades vão surgir, mas tenho de estar preparado para qualquer oportunidade que apareça. Não vou dizer que sou demasiado bom a ninguém. Só quero voltar a jogar o jogo que adoro e de que sinto falta", afirmou, enumerando as coisas de que mais tem saudades: "Sinto falta da atmosfera, do balneário, de treinar todos os dias de manhã, de estar com os rapazes... sinto falta de tudo."Adu disponibilizou-se também para conversar com os jogadores mais jovens sobre o que passou no futebol e deixou um conselho: "Já fui do topo da montanha ao fundo do mar. Penso que também trarei muita orientação aos jogadores mais novos. Se as pessoas quiserem entrar em contacto comigo - quer sejam clubes ou jovens - ficarei feliz em falar com eles, porque já passei por isto. Podes ter todo o talento do mundo, mas se não trabalhares no duro e evoluíres esse talento..."