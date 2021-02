Antigo jogador do Sporting deixa Manchester United e assina pelo Boca Juniors

Depois de quase um ano sem jogar, parece que a novela Marcos Rojo chega finalmente ao fim.





Segundo avança esta segunda-feira o jornal argentino 'Olé', o antigo jogador do Sporting - passou por Alvalade entre 2012 e 2014 - conseguiu desvincular-se do Manchester United e está hoje a fazer os exames médicos para assinar com o Boca Juniors.De acordo com a publicação, Marcos Rojo tem à sua espera um contrato válido por três temporadas.