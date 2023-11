Antigo jogador peruano assassinado quando estava num restaurante

Lamentamos informar el sensible

fallecimiento de nuestro querido

exjugador y director técnico de

nuestra categoría 2011, Henry Colán ?



Extendemos nuestras más sinceras

condolencias y elevamos una oración

por su descanso eterno pic.twitter.com/rL6kektz2O — Club Sport Boys (@sportboys) November 13, 2023

O antigo futebolista Henry Colán, de 41 anos, morreu na sequência de um tiroteio dentro de um restaurante em Barrios Altos, no Peru. Segundo a imprensa local, o antigo médio peruanii foi baleado com seis tiros por desconhecidos.Henry Colán, durante a carreira de futebolista, representou vários clubes no Peru: Sport Boys, Sporting Cristal, Alianza Atlético, Total Chalaco, San Marcos, Ayachuco FC e César Vallejo.O Sport Boys utilizou as redes sociais para lamentar a morte do antigo médio: "Lamentamos informar o falecimento do nosso querido antigo jogador e diretor técnico Henry Colán. Apresentamos as nossas mais sinceras condolências e oramos pelo seu descanso eterno".