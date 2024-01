Antigo jogador revela "site secreto da Nike" para atletas que representam a marca

Ben Foster, antigo guarda-redes inglês, de 40 anos, revelou num podcast a existência de um "site secreto da Nike", ao qual apenas os atletas patrocinados pela marca têm acesso.Primeiro começou por explicar como as coisas aconteciam no seu tempo. "Todos tinham um representante", disse o antigo jogador, que chegou a jogar no Manchester United e no Watford. "Era alguém que ficava com o clube, um tipo que aparecia uma vez por mês ou quando fossem lançados novos produtos. Ele contactava os atletas patrocinados pela Nike e basicamente mostrava-lhes umas botas novas ou outros produtos que estivessem a ser lançados, perguntando-lhes se precisavam de alguma coisa.""Mas agora está tudo mudado", prosseguiu Foster, no seu podcast intitulado 'Fozcast'. "Há um site secreto para atletas da Nike, com um login e uma password. Eles acedem e basicamente encomendam o que querem. Todos têm uma conta onde é creditado uma determinada quantia e apenas têm de escolher. É muito 'fixe', para ser honesto."A Nike patrocina centenas de atletas em todo o Mundo, incluindo Cristiano Ronaldo e LeBron James.