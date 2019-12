Antiga promessa leonina assina pelos finlandeses do HJK Helsínquia

Bubacar Djaló assinou esta segunda-feira um contrato válido por uma temporada, com mais duas de opção, com a formação finlandesa do HJK Helsínquia. O médio-defensivo, de 22 anos, terminou contrato com o Sporting e prepara a sua primeira experiência da carreira no estrangeiro.





"Estou ansioso por começar os treinos e jogar pelo HJK. Vim treinar-me à experiência durante uma semana e gostei muito do clube e da cidade", confessou, ao site oficial do clube, o internacional sub-18 e sub-19 por Portugal."Sou enérgico e quero dar o máximo em todos os jogos para que a equipa vença. Sou um jogador muito competitivo, quero sempre vencer, seja em jogos como nos treinos", revelou Djaló, que chegou a Alcochete em 2014/15, para os juvenis leoninos, tendo completado na época transata 7 jogos ao serviço da equipa sub-23 do Sporting.