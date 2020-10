Panenka internado em estado grave depois de contrair Covid-19

Antonín Panenka, antigo jogador checo que ficou famoso em todo o mundo pela sua forma de marcar penáltis, está internado em estado grave num hospital na República Checa, depois de ter sido diagnosticado com Covid-19.





O antigo médio, hoje com 71 anos, está nos cuidados intensivos de uma unidade hospitalar daquele país. A informação está a ser avançada pelo Bohemians 1905, clube do qual Panenka é presidente honorário."Antonín Panenka foi hoje transportado para o hospital em estado grave, onde está ligado a vários aparelhos médicos. Não comentaremos, ainda, mais sobre a sua condição", começou por explicar o Bohemians, em nota oficial via Twitter, ao início da tarde, dando depois nova atualização."A infeção por coronavírus foi confirmada em Antonín Panenka há algum tempo", lê-se.Antonín Panenka ficou célebre no mundo do futebol ao marcar o penálti decisivo que deu o título Europeu em 1976 à Checoslováquia de uma forma peculiar, a que hoje chamamos precisamente de Panenka.