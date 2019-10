António Conceição estreia-se nos Camarões com nulo na Tunísia

O treinador português de futebol António Conceição estreou-se, este sábado, no comando técnico dos Camarões com um empate 0-0 com a Tunísia, em jogo particular, disputado em Radès, perto da capital tunisina Tunes.António Conceição, de 57 anos, conhecido no mundo do futebol por Toni, foi o escolhido para substituir o holandês Clarence Seedorf, despedido após a eliminação precoce dos Camarões da Taça das Nações Africanas (CAN2019).Toni traçou como prioridades "alargar a observação de jogadores", algo que já colocou em prática neste jogo, e sensibilizar o grupo para o projeto dos próximos anos, que inclui reconquistar a CAN, que os Camarões já venceram por cinco vezes.Apesar de já qualificada para a fase final da CAN2021, na condição de anfitriã, a seleção dos Camarões pretende ganhar ritmo e evoluir sob a batuta de Toni no decorrer da fase de apuramento, que começa em 13 de novembro, frente a Cabo Verde.