Antuérpia conquista a Taça da Bélgica

O Antuérpia, orientado pelo ex-interncional holandês Mark van Bommel, conquistou a Taça da Bélgica ao bater (2-0) o Mechelen, treinado pelo antigo médio do FC Porto Steven Defour. Vicent Janssen (35’, de penálti) e Balikwisha (81’) fizeram os golos que deram o quarto título na competição ao Antuérpia, depois de 1955, 1992 e 2020.

Ontem, também começou a fase final do campeonato, com o Genk a levar a melhor (3-1) sobre o Club Brugge . As quatro equipas que vão disputar o título partem para esta fase com metade dos pontos da fase regular. Com este triunfo, o Genk soma 41 pontos, contra os 38 do Saint Gilloise e os 36 do Antuérpia, que adiaram o duelo da 1ª jornada para quarta-feira. Mais longe está o Club Brugge, com 30 pontos.