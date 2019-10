Antuérpia vence na receção ao Kortrijk com golo de Ivo Rodrigues

O Antuérpia recebeu e venceu (3-1) o Kortrijk, em jogo a contar para a 12.ª jornada do campeonato belga de futebol, num duelo em que confirmou o retorno do Antuérpia às vitórias, depois de dois empates e uma derrota nas últimas três jornadas.A equipa anfitriã, com Aurélio Buta de início e Ivo Rodrigues no banco de suplentes - viria a entrar aos 65 minutos -, foi a primeira a alterar o marcador, com um golo de Kevin Mirallas, de penálti, em cima do apito para o intervalo.No segundo tempo, a formação da dupla portuguesa aumentou a vantagem no marcador para 2-0, com um golo do avançado camaronês Didier Lamkel Ze, o terceiro da sua conta pessoal esta temporada. Contudo, aos 65 minutos Ivo Rodrigues, ex-jogador do FC Porto, entrou na partida e, na primeira ocasião em que toca na bola coloca a formação da casa a vencer por 3-0. Ainda antes do final, Jovan Stojanovic (71') reduziu para o Kortkrij.Com este resultado o Antuérpia ascende para o 4.º lugar, com 20 pontos, ao passo que o KortKrij é 10.º classificado, com 14.