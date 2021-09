Aos 8 anos supera Messi e Neymar: Felicitas Flores é o mais recente 'reforço' da Nike

Aos 8 anos de idade, Felicitas Flores tornou-se na jogadora de futebol mais jovem de sempre a assinar um contrato de patrocínio com a Nike. A menina argentina, que representa os escalões de formação do Estudiantes La Plata, supera assim nomes como Messi e Neymar, que começaram a ser representados pela marca norte-americana de equipamentos desportivos com 14 e 13 anos, respetivamente.





"A assinar contrato de três anos com a Nike. O mais bonito é que está escrito 'jogadora de futebol'. Obrigada a todos os que apoiam o meu sonho", pode ler-se na publicação da página de Instagram da pequena Felicitas, com uma fotografia do momento em que rubricou o contrato.Uma das partes mais curiosas desta história é que a menina tem como ídolo... Messi. Em maio deste ano, Felicitas publicou um vídeo no Instagram com vários malabarismos com bola e dedicado ao astro argentino que agora está no Paris SG. E La Pulga fez questão de responder-lhe num comentário: "Muito obrigado pela dedicatória. Vi o vídeo e fiquei encantado, és genial".







Felicitas Flores junta-se assim ao brasileiro Kauan Basile que, em janeiro deste ano, também aos 8 anos, assinou contrato de patrocínio com a Nike . Serão ambos as próximas estrelas do futebol mundial?