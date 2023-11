Apanhado com a boca na botija: Alexéi Bugáev pode passar 20 anos na cadeia

O antigo internacional russo Alexéi Bugáev, que disputou o Campeonato da Europa de 2004, foi detido quando tentava vender quase meio quilo de metilefedrina, uma substância dopante.

A substância foi encontrada no bolso do antigo futebolista, que estava a tentar introduzir a mesma num ginásio de Sochi, onde procederia à sua venda.

Vai continuar em prisão preventiva até 31 de dezembro, por decisão do tribunal de Krasnodar, e pode ser condenado a 20 anos de prisão.

Recorde-se que ao longo da carreira, que contou com passagens por Torpedo, Tom, Lokomoviv, Khimki e Krasnodar, Bugáev enfrentou vários problemas disciplinares devido ao consumo de bebidas alcoólicas. Pela seleção alinhou em sete jogos. Um dele foi frente a Portugal, no já mencionado Euro'2004, que acabou nas mãos da Grécia. Retirou-se do futebol em 2010, com 29 anos.