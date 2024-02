APOEL de Sá Pinto diz ter sido prejudicado e pede explicações do VAR Hélder Malheiro

APOEL de Ricardo Sá Pinto empatou esta segunda-feira (2-2) na receção ao AEK Larnaca, em jogo da 23.ª jornada do campeonato de futebol do Chipre, um resultado que, ainda assim, não comprometeu a liderança da equipa liderada pelo treinador português. Contudo, o encontro teve um momento que acabou por marcar a partida, nomeadamente o segundo golo da formação visitante, apontado pelo argentino Facundo Sánchez já perto dos 90', num lance em que fica a dúvida se a bola terá ou não entrado na sua totalidade na baliza do APOEL.

No VAR desta partida estava o português Hélder Malheiro, que foi alvo de críticas do clube. "A verdade é que nunca saberemos se a bola realmente entrou ou não na totalidade na baliza. No entanto, levanta-se também a questão de porquê que o assistente, que está em linha reta, não assinala golo mas o VAR, com esta perspetiva do lance, expressa a sua confiança e informa o árbitro que é golo. Será apenas mais uma fase de transparência no nosso campeonato. Esperemos que a federação encontre uma solução para que se possa realizar um campeonato de transparência. Esperamos que a Comissão de Arbitragem, com transparência, torne público o áudio do VAR que tomou esta decisão", pode ler-se no comunicado do clube cipriota.

Já na conferência de imprensa no final do jogo, José Dominguez, treinador-adjunto de Ricardo Sá Pinto no APOEL, tinha realçado que o clube tinha sido penalizado pela decisão da equipa de arbitragem no lance do 2-2. "Fomos infelizes. Infelizes não. Fomos muito penalizados, porque até ao golo não tínhamos concedido qualquer oportunidade de perigo ao adversário", disse.

Com este resultado, o APOEL de Sá Pinto mantém-se na liderança isolada do campeonato, com 52 pontos, com cinco de vantagem sobre o 2.º classificado, o Aris, e seis sobre o 3.º colocado, o AEK Larnaca.



O lance em que o APOEL se queixa de ter sido prejudicado por Hélder Malheiro: