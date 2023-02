Arábia Saudita: Al Khaleej de Pedro Emanuel perde e segue em zona de despromoção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Khaleej, equipa orientada pelo português Pedro Emanuel, regressou esta quinta-feira às derrotas no campeonato saudita (depois de três vitórias consecutivas) na deslocação ao terreno do Abha (0-2), em jogo a contar para a 15.ª ronda da prova.

Com os lusos Fábio Martins e Pedro Amaral de início, o Al Khaleej até somou mais ocasiões de golo (9 contra 8 do adversário), mas conseguiu enquadrar apenas um remate na direção da baliza do Abha, que fê-lo por quatro vezes - duas delas acabaram mesmo em golo (71' e 81'), ditando assim o resultado final da partida.

Com este resultado, a formação liderada por Pedro Emanuel segue em zona de despromoção (14.º lugar), com os mesmos 13 pontos que somava à entrada para esta jornada, já o Abha regressa aos triunfo e aproxima-se do top-5, podendo ser amanhã [sexta-feira] ultrapassado pelo Al-Fateh, que recebe o atual vice-líder Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, que tem menos dois jogos realizados.