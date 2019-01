Mais um jogo, mais uma goleada. O Al Nassr orientado por Rui Vitória voltou esta segunda-feira a vencer e novamente com números expressivos: triunfo por 4-0 frente ao Ohud.Hamdallah aos 16 minutos, Al-Ghanam aos 45'+1, Al-Shehri, aos 71' e Khamis aos 78' foram os autores dos golos da equipa do técnico português.Com este triunfo, em jogo da 17.ª jornada do campeonato da Arába Saudita, o Al Nassr de Rui Vitória segue no 2.º lugar, com 37 pontos, menos três do Al Hilal de Jorge Jesus.