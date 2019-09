Arábia Saudita: Al Nassr de Rui Vitória perde pela segunda vez seguida

O Al Nassr perdeu pela segunda vez seguida em quatro dias. A equipa de Rui Vitória foi, desta vez, incapaz de fazer face ao Al Hazm que triunfou na casa do Al Nassr por 1-0, em jogo a contar para a quarta jornada do campeonato saudita.





O único golo da partida foi apontado pelo avançado sueco Strandberg, à passagem do minuto 14. Com este resultado, a formação orientada pelo antigo técnico de Benfica e V. Guimarães pode ver o líder Al Hilal, que joga apenas amanhã, descolar na classificação. Por agora, as duas equipas têm ambas sete pontos mas o Al Hilal da ex-águia André Carrillo só joga este sábado na casa do Al Ittihad.Recorde-se que o Al Nassr foi eliminado da Liga dos Campeões asiáticos aos pés do Al Sadd de Xavi, o que deixou Rui Vitória em fúria evidente perante a arbitragem do jogo.