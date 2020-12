Arábia Saudita: Al Nassr, de Rui Vitória, regressa às vitórias no campeonato

O Al Nassr ganhou esta segunda-feia ao Al Batin (2-1), com a formação treinada pelo português Rui Vitória a regressar aos triunfos na liga saudita, enquanto o Al Shabab, de Pedro Caixinha, foi goleado pelo Al Taawon.

O embate entre o Al Batin, que jogava em casa, e o Al Nassr só foi resolvido na reta final da partida, com Al Ghannam a adiantar o Al Nassr, aos 86', e Amrabat, de penálti, a fazer o 2-0, aos 90+1', enquanto o avançado angolano Fábio Abreu (ex-Moreirense) marcou para o Al Batin, aos 90+4'.

Após quatro jogos sem conhecer o sabor da vitória no campeonato, a equipa treinada por Rui Vitória somou três pontos, seguindo no 15.º e penúltimo lugar na Arábia Saudita (sete pontos em nove jornadas), enquanto o Al Batin é o oitavo com 11 pontos.

Já o Al Shabab, conduzido pelo técnico luso Pedro Caixinha, e que contou com Fábio Martins no onze titular, foi derrotado por 4-0 na deslocação ao terreno do Al Taawon, ficando com a terceira posição em risco (15 pontos em nove jogos).

Com golos dos brasileiros Iago (41) e Sandro Manoel (65), do camaronês Leandre Tawamba (de penálti, aos 75) e do suadita Malek Al Abdulmonan (90+4), o Al Taawon subiu ao quarto posto, à condição, com 14 pontos.