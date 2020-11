Arábia Saudita: Al Nassr, de Rui Vitória, soma terceira derrota consecutiva

O Al Nassr, equipa orientada por Rui Vitória, sofreu este domingo a terceira derrota consecutiva no campeonato saudita ao perder 1-2 na deslocação ao terreno do Al Shabab, de Pedro Caixinha, em jogo da 3.ª jornada da prova.

Ahmed Mohamed Sharahili colocou os anfitriões na frente, aos 55 minutos, num golo que teve influência portuguesa (de trivela) de Fábio Martins, ex-jogador do Famalicão. Minutos depois, foi a vez de Al Shehri empatar o marcador, golo esse que acabou por ser insuficiente para garantir o primeiro ponto do Al Nassr no campeonato, uma vez que Banega, já nos descontos, da marca dos 11 metros, marcou o tento que deu o triunfo a Caixinha.

Com este resultado, o Al Nassr de Rui Vitória mantém-se sem qualquer ponto somado nesta edição da prova, enquanto que o Al Shabab sobe ao 3.º lugar, com 7 pontos.